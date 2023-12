Conférence > Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale La Rue Azeville, 19 avril 2024, Azeville.

Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19

Un des plus grands spécialistes français de la Seconde Guerre mondiale. Il a consacré six années dans l’écriture de cet ouvrage « Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale ».

Pourquoi une guerre totale ? L’auteur resitue le fait militaire dans un contexte géopolitique, l’ensemble des évènements, la cohérence, qui en fait la Seconde Guerre mondiale. Il apporte également son éclairage sur les raisons qui, selon lui, ont amené les nazis à organiser le génocide des Juifs, ainsi que sur l’importance pour les nouvelles générations de ne pas oublier ce tragique évènement.

Par Olivier Wieviorka, historien et universitaire.

Réservation conseillée – entrée gratuite..

Un des plus grands spécialistes français de la Seconde Guerre mondiale. Il a consacré six années dans l’écriture de cet ouvrage « Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale ».

Pourquoi une guerre totale ? L’auteur resitue le fait militaire dans un contexte géopolitique, l’ensemble des évènements, la cohérence, qui en fait la Seconde Guerre mondiale. Il apporte également son éclairage sur les raisons qui, selon lui, ont amené les nazis à organiser le génocide des Juifs, ainsi que sur l’importance pour les nouvelles générations de ne pas oublier ce tragique évènement.

Par Olivier Wieviorka, historien et universitaire.

Réservation conseillée – entrée gratuite.

Un des plus grands spécialistes français de la Seconde Guerre mondiale. Il a consacré six années dans l’écriture de cet ouvrage « Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale ».

Pourquoi une guerre totale ? L’auteur resitue le fait militaire dans un contexte géopolitique, l’ensemble des évènements, la cohérence, qui en fait la Seconde Guerre mondiale. Il apporte également son éclairage sur les raisons qui, selon lui, ont amené les nazis à organiser le génocide des Juifs, ainsi que sur l’importance pour les nouvelles générations de ne pas oublier ce tragique évènement.

Par Olivier Wieviorka, historien et universitaire.

Réservation conseillée – entrée gratuite.

.

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par Réseau Sites et Musées