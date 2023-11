Delici Festival La Rouvarie Saint-Juéry, 24 juillet 2024, Saint-Juéry.

Saint-Juéry,Aveyron

Terradelici organise pour la deuxième année un festival sur le thème de la Joie et de l’Eveil des Consciences !.

2024-07-24 fin : 2024-07-28 . .

La Rouvarie

Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie



For the second year running, Terradelici is organizing a festival on the theme of Joy and Awakening Consciousness!

Por segundo año consecutivo, Terradelici organiza un festival sobre el tema de la Alegría y el Despertar de la Conciencia

Terradelici organisiert im zweiten Jahr ein Festival zum Thema Freude und Erwachen des Bewusstseins!

Mise à jour le 2023-11-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT