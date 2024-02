La route du jeu Salle Polyvalente – Saint Père Marc en Poulet (35) Saint-Georges, samedi 4 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-04 10:00

Fin : 2024-05-05 18:00

https://www.laroutedujeu.fr/

La route du jeu est un festival de jeux de société à Saint Père Marc en Poulet.

Pour jouer en famille, entre amis ou même avec des inconnus

Pour rencontrer des auteurs

Pour découvrir de nombreuses nouveautés

Pour relever des défis insolites et beaucoup d’autres surprises…

Tout cela dans une ambiance ludique unique et festive et avec des poulets !

Buvette, restauration rapide et crêpes pendant toute la durée du festival

Salle Polyvalente – Saint Père Marc en Poulet (35) salle des fêtes saint père marc en poulet Saint-Georges 35430 Ille-et-Vilaine