La Ronde du Cotentin Saint-Pierre-Église, samedi 25 mai 2024.

La Ronde du Cotentin Saint-Pierre-Église Manche

Samedi

La ronde du Cotentin se déroule sur un week-end complet, qui est dédié à la pratique festive de la randonnée autour de la découverte du patrimoine et du territoire avec tout un panel de parcours ouvert à tous.

Parcours qui vont être spécifiquement balisés pour l’occasion et que les randonneurs vont être libres d’emprunter. Ces parcours vont avoir la particularité d’offrir aux participants la possibilité de relier les différents villages à leur rythme en choisissant leurs étapes et leur kilométrage journalier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 08:00:00

fin : 2024-05-26 18:30:00

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie manche@ffrandonnee.fr

