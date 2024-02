La Ronde des Vignobles en Fronsadais Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière, samedi 8 juin 2024.

•Une randonnée pédestre de 5.83 à 64 kilomètres, les 8 et 9 juin 2024. Départ entre 7 heures et 10 heures.

•Une distance choisie, à partir de l’un des 8 villages étapes, à parcourir dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en allant d’étape en étape (8 au total).

•8 points de ravitaillement prévus petits déjeuners encas et restauration accompagnés de dégustations offertes par les vignobles du Fronsadais.

•Points intermédiaires ravitaillement en eau si températures élevées.

•1 circuit de bus pour vous ramener GRATUITEMENT à votre véhicule

•A 18h00 Sur le site de la Maison de Pays

? Initiation à la récupération et aux étirements par Marceline TELLIER, Coach sportif de Form & Châteaux.

? Un apéritif amuse-bouche avec dégustation des vins du fronsadais offert par les viticulteurs

•Possibilité de restauration Les Tablées Nocturnes avec différentes spécialités. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 07:00:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

Maison du Pays Fronsadais 1 avenue du général de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@ronde-des-vignobles-fronsadais.fr

