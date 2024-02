La ronde des fontaines BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, samedi 13 avril 2024.

La ronde des fontaines en hommage à nos agents touchés par la maladie.

Une partie des profits seront reversées à la ligue contre le cancer.

Départ 10H devant l’hôpital

Course à pied trail chronométré 12 km 600D+

Marche à allure libre non chronométrée 6km 320D+

Buvette et restauration sur Place

Tombola avec de nombreux lots

Inscription sur onsinscrit.com (disponible du 01/03/2024 jusqu’au 10/04/2024). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13

BAGNERES-DE-BIGORRE 15 rue gambetta

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

