Pour Le Meilleur… COMEDIE LA ROCHELLE, 24 mai 2024, LA ROCHELLE.

Pour Le Meilleur… COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 21:00 (2023-12-31 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

LA COMPAGNIE CAFE THEATRE (L-R-2022-017282&012780&781) PRESENTE ce spectacle . Suite au succès de leur premier spectacle Arnaud et Gaëlle font un retour en force ! Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager leurs emmerdes a 4, Parce qu’y a pas de raison! Comment « un vrai couple » a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est ce que La pat patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est ce que Baby Shark a dévoré ACDC ? Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur… Mise en scène : Nicolas NEBOT Distribution : Gaëlle GAUTHIER, Arnaud GIDOIN Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Pour Le Meilleur…

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

