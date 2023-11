Philippe Roche – Et Dieu Créa…La Voix COMEDIE LA ROCHELLE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Philippe Roche – Et Dieu Créa…La Voix COMEDIE LA ROCHELLE, 19 avril 2024, LA ROCHELLE. Philippe Roche – Et Dieu Créa…La Voix COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2024-04-19 à 21:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. adresse : 21 avenue Edouard Aynard Un intriguant « performer » vocal à l’humour redoutable ! Le même artiste qui, de son premier cri à aujourd’hui, vient vous raconter son histoire… et la vôtre. Car l’épopée de la voix est notre point commun à tous. Il s’agit bien d’un spectacle d’humour. Mais avec Philippe Roche, ce chanteur capable de reprendre n’importe quelle voix, vous connaitrez les secrets de cet organe si quotidien… Dieu créa… la voix en 7 jours. Philippe Roche, en jouera pendant 1h30 ! Philippe Roche Votre billet est ici COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime 27.0

EUR27.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu COMEDIE LA ROCHELLE Adresse 18 rue Rambaud Ville LA ROCHELLE Departement Charente-Maritime Lieu Ville COMEDIE LA ROCHELLE latitude longitude 46.163432726024084;-1.153345880387991

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rochelle/