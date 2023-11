Infermière, Rtt et Bistouri COMEDIE LA ROCHELLE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Infermière, Rtt et Bistouri COMEDIE LA ROCHELLE, 5 avril 2024, LA ROCHELLE. Infermière, Rtt et Bistouri COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 18:30 (2024-04-02 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros. Les urgences décortiquées comme vous ne les avez jamais vues. Un monde en blouse blanche, une comédie déjantée où se cotoient médecins et infirmières. Entrez dans l’intimité de ce service d’urgences pas comme les autres avec le docteur Derek le médecin chef de l’hôpital, véritable « Delahousse » des urgences, Abby une infirmière qui cherche l’amour à tout prix, sans compter sur Marie-Thérèse, une aide soignante antillaise qui entre gaffes, plaisanteries et fautes professionnelles installe une ambiance inénarrable… à voir sans ordonnance. Avec Aurélien Chauveau et Florine Demange Infermière, Rtt et Bistouri Votre billet est ici COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime 23.8

