Sport – Voile – Coupe Internationale de Printemps d’Optimist La Rochelle, lundi 22 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22

fin : 2024-04-28

La compétition rassemble chaque année plus de 300 coureurs âgés de 10 à 14 ans. Venus de toute la France et d’une grande partie de l’Europe. L’objectif ? Batailler pour espérer se qualifier pour les championnats d’Europe et du monde.

Port de Plaisance des Minimes

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



