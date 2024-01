Concert – Dispositifs Orchestres et Education Nationale La Rochelle, vendredi 12 avril 2024.

Concert – Dispositifs Orchestres et Education Nationale La Rochelle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Un concert par le Conservatoire de l’Agglomération de La Rochelle.

Concert des dispositifs Orchestres et Education Nationale Ecole et Orchestre Vents – Grandes Varennes et Collège et Orchestre Vents – Mendès France.

Espace Bernard Giraudeau – Avenue du Président Kennedy

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine marine.nouhaud@agglo-larochelle.fr



