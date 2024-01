Concert – Filière Voix et P’tites Voix – Mademoiselle Louise et l’aviateur allié La Rochelle, vendredi 5 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05

Mademoiselle Louise et l’aviateur allié

Concert Filière Voix et P’tites Voix



Direction des choeurs Anne Launois

Piano Martine Ramseyer

.

Salle de l’Oratoire – 6 bis rue Albert 1er

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine conservatoire@agglo-larochelle.fr



