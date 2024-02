LA RICHARDIERE Lieu-dit La Richardière Lhomme, samedi 20 avril 2024.

Du carnet à l’oeuvre , une manifestation sous forme de rassemblement et d’exposition de carnets d’artistes dans le cadre d’une maison résidence d’artistes consacrée à l’art, à la beauté et à la création.

Lieu emblématique pour vivre et pour créer, La Richardière est heureuse de vous annoncer la nouvelle édition de l’exposition de carnets d’artistes ouverts à consulter et l’exposition en regard des oeuvres de

Sylvain Gaudenzi, Guy de Malherbe, Charlotte de Maupeou, Agathe Occhipinti, Luc Lefort, Marjolaine Pigeon, Philippe Berthommier, Nicolas Alquin, Nathalie Grenier.

Du carnet à l’oeuvre Une deuxième édition consacrée aux ouvrages intimes d’artistes.

Pour chaque artiste de l’exposition, l’aventure depuis le carnet jusqu’à l’oeuvre connaît et raconte sa propre histoire. Le public sera entraîné dans cette découverte, à travers la sélection de carnets originaux exposés. Ce sont des objets intimes du processus de création, traces fragiles mais ardentes d’un temps particulier.

La résidence d’artiste ou le lieu des recherches, la première vocation d’un lieu

Marc Dupont et Nathalie Grenier ont su tisser des relations de confiance, autour de la création, avec les artistes dont les ouvrages intimes sont, non seulement remarquables, au sens littéral, mais également chargés d’une émotion qui est aussi l’expression de leur talent. Les invités sont en effet tous professionnels et reconnus dans le monde de l’art.

Une curiosité de connaître les prémices d’un projet de mise en oeuvre animera et éveillera le public, invité à feuilleter les ouvrages intimes autour d’une table de lecture de 8 mètres de long.

Des oeuvres abouties jalonneront le parcours sur 300 m2.

Une pédagogie sous-jacente

Du carnet à l’oeuvre est un évènement imaginé comme une visite du site où nous sommes témoins et attentifs à la voie précoce de l’émergence d’une création dans l’intimité de l’atelier.

Les artistes eux-même pourront en assurer la médiation.

L’organisation de la manifestation

Marc Dupont, architecte, et Nathalie Grenier, peintre et graveur sont les re-fondateurs du domaine de la Richardière. Ils rééditent ce concept d’exposition qui a connu un vif succès en 2019 et ils cherchent par cette manifestation à diffuser auprès du public local mais aussi plus éloigné l’esprit de créativité qu’ils souhaitent protéger et favoriser.

L’événement en lui-même, qui permet aux nombreux artistes exposés de se rencontrer, est un point important pour prolonger les liens qui les unissent.

Présentation de INFUSION un ouvrage sur la couleur édité à cette occasion avec des artistes venus en résidence

Etienne François- Robin Salomé-Tara Kasenda- Martin Faure- Laure Tiberghien-Louise Vendel- Iker Valle- Delphine Cossais-Mika peintre- Montaine R- Marie Teurlings- Sophie Simonet- Jeanne Pertriaux- Valérie Thomas- Anne Dupagne Catherine Thein Collectif Ferale Clara Champsaur-

Témoignages sur le sujet de l’étude, de l’émergence de la création en résidence à la Richardière.

Le calendrier de la manifestation

Vernissage samedi 20 Avril à partir de 17H

Exposition Du 20 au 27 avril 2024

14h à 18h

Académie d’esquisses sur carnet animé par l’artiste Nathalie Grenier

22- 26 Avril de 16h à 19h. Gratuit, en collaboration avec l’office du tourisme de la Vallée du Loir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 17:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

