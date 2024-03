La représentation de la femme dans le cinéma de fiction iranien Le Cinématographe Nantes, samedi 20 avril 2024.

La représentation de la femme dans le cinéma de fiction iranien Conférence de Asal Bagheri Samedi 20 avril, 17h30 Le Cinématographe Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T17:30:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T17:30:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Conférence programmée dans le cadre du Cycle cinéma iranien au Cinématographe

ASAL BAGHERI

Docteure en Sémiologie et Linguistique, Asal Bagheri est spécialiste du cinéma iranien et auteure de la thèse « Les relations homme/femme dans le cinéma iranien postrévolutionnaire, stratégies des réalisateurs ; analyse sémiologique. » Elle sera au Cinématographe pour une conférence sur les enjeux et les évolutions du cinéma iranien post-révolutionnaire, et sa grande particularité : la grammaire de modestie imposée à la représentation de la femme à l’écran. En effet, la République Islamique s’est efforcée de rendre le cinéma iranien « pur » et « pudique ». Paradoxalement, 44 ans après, les femmes, leurs corps filmés, leurs problèmes et revendications sont aujourd’hui devenus les leitmotivs du septième art en Iran. La question de « l’iranité » en tant que genre cinématographique, dans sa relation complexe et paradoxale à la représentation de la femme au sein d’une société patriarcale sera la problématique majeure de cette conférence.

Le Cinématographe 12 bis rue des Carmélites Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire