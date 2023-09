« Mozart Beethoven Spohr » par l’Orchestre Régional de Normandie La Renaissance Mondeville, 18 avril 2024, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Ce programme de musique de chambre réunit neuf musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie autour de trois œuvres majeures du répertoire chambriste classique. L’Orchestre propose ainsi de découvrir des pièces réunissant musiciens cordes et vents avec le célèbre Septuor opus 20 de Ludwig Van Beethoven pour violon, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, cor et basson, le céleste Quatuor pour flûte et cordes en ré majeur de Mozart et le brillant Nonette en fa majeur opus 31 de Ludwig Spohr pour quatre cordes et quintette à vents.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quatuor pour flûte et cordes en ré majeur K.285

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Septuor pour cordes et vents, op. 20

Ludwig Spohr (1784-1859)

Nonette en fa majeur op. 31

Les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie :

Aurélie Voisin-Wiart, flûte

Alain Hervé, hautbois

Gilles Leyronnas, clarinette

Clément Bonnay, basson

Arthur Heintz, cor

Maud Lovett, violon

Adrien Tournier, alto

Vincent Vaccaro, violoncelle

Fabrice Béguin, contrebasse

Source : ORN.

2024-04-18 20:30:00 fin : 2024-04-18 . .

La Renaissance Rue de l’Hôtellerie

Mondeville 14120 Calvados Normandie



This chamber music program brings together nine musicians from the Orchestre Régional de Normandie to perform three major works from the classical chamber repertoire. The Orchestra invites you to discover pieces bringing together string and wind musicians, with Ludwig Van Beethoven?s famous Septet Op. 20 for violin, viola, cello, double bass, clarinet, horn and bassoon, Mozart?s celestial Quartet for flute and strings in D major, and Ludwig Spohr?s brilliant Nonette in F major Op. 31 for four strings and wind quintet.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quartet for flute and strings in D major K.285

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Septet for strings and winds, Op. 20

Ludwig Spohr (1784-1859)

Nonet in F major, Op. 31

The musicians of the Orchestre Régional de Normandie :

Aurélie Voisin-Wiart, flute

Alain Hervé, oboe

Gilles Leyronnas, clarinet

Clément Bonnay, bassoon

Arthur Heintz, horn

Maud Lovett, violin

Adrien Tournier, viola

Vincent Vaccaro, cello

Fabrice Béguin, double bass

Source : ORN

Este programa de música de cámara reúne a nueve músicos de la Orquesta Regional de Normandía para interpretar tres grandes obras del repertorio clásico de cámara. La Orquesta le invita a descubrir piezas que reúnen a músicos de cuerda y viento con el célebre Septeto Opus 20 de Ludwig Van Beethoven para violín, viola, violonchelo, contrabajo, clarinete, trompa y fagot, el celestial Cuarteto para flauta y cuerdas en re mayor de Mozart y la brillante Nonette en fa mayor Opus 31 de Ludwig Spohr para cuatro cuerdas y quinteto de viento.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Cuarteto para flauta y cuerdas en re mayor K.285

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Septeto para cuerdas y vientos, Op. 20

Ludwig Spohr (1784-1859)

Noneto en fa mayor, op. 31

Los músicos de la Orquesta Regional de Normandía :

Aurélie Voisin-Wiart, flauta travesera

Alain Hervé, oboe

Gilles Leyronnas, clarinete

Clément Bonnay, fagot

Arthur Heintz, trompa

Maud Lovett, violín

Adrien Tournier, viola

Vincent Vaccaro, violonchelo

Fabrice Béguin, contrabajo

Fuente : ORN

Dieses Kammermusikprogramm bringt neun Musiker des Orchestre Régional de Normandie zusammen, um drei wichtige Werke des klassischen Kammermusikrepertoires zu präsentieren. Mit Ludwig Van Beethovens berühmtem Septett op. 20 für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, Horn und Fagott, Mozarts himmlischem Quartett für Flöte und Streicher in D-Dur und Ludwig Spohrs brillantem Nonett in F-Dur op. 31 für vier Streicher und Bläserquintett bietet das Orchester eine Mischung aus Streichern und Bläsern.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quartett für Flöte und Streicher in D-Dur KV 285

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Septett für Streicher und Bläser, op. 20

Ludwig Spohr (1784-1859)

Nonett in F-Dur op. 31

Die Musiker des Orchestre Régional de Normandie :

Aurélie Voisin-Wiart, Flöte

Alain Hervé, Oboe

Gilles Leyronnas, Klarinette

Clément Bonnay, Fagott

Arthur Heintz, Horn

Maud Lovett, Violine

Adrien Tournier, Viola

Vincent Vaccaro, Violoncello

Fabrice Béguin, Kontrabass

Quelle: ORN

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité