DOPE DOD BIZARRE LA PUCE A L’OREILLE Riom, mardi 16 avril 2024.

DOPE DOD : Groupe de hip hop néerlandais de renommée internationale, qui prend ses racines en Afrique et en Angleterre, il est composé des rappeurs Skits Vicious, Jay Reaper et Dopey Rotten. Connu pour mettre des lignes vocales fortes sur des rythmes agressifs, Dope D.O.D mélange hip hop classique et des éléments de genres électroniques, ce qui a conduit à des collaborations avec Noisia, The Prodigy, Mefjus, The Teddy Killerz, Black Sun Empire et Apashe, pour n’en nommer que quelques-uns.Bien connu pour ses punchlines percutantes sur des rythmes agressifs. Dope D.O.D. vous kidnappe les oreilles à coup de rythmiques hip-hop impeccables et enrichies de sonorités dubstep / drum’n’bass. Ils scandent haut et fort des punchlines pleines d’esprit sur des sujets macabres dans un rap horrorcore.BIZARRE :Issu de l’école de rap déjantée de Détroit avec entre autre Eminem et Esham, Bizarre est un croisement entre un Biz Markie tordu et un membre du casting de Night of the Living Dead , privilégiant l’horreur et les thèmes diaboliques dans sa musique. Son premier EP, Attack of the Bizarres , a reçu un bel accueil en 1998, suffisamment pour lui valoir une place d’invité sur le très réussi Marshall Mathers LP d’Eminem en 2000. Bizarre rejoint le groupe D12 d’Eminem et est apparu sur les albums Devil’s Night (2001) et D12 World (2004).

Tarif : 21.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63