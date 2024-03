La P’tite Rhinolophe Balade nocturne contée Couzou, vendredi 12 juillet 2024.

Pas moins de 29 espèces de chauves-souris ont été recensées sur les Causses du Quercy, qui abrite parmi les plus belles populations françaises. Gilles Elbaz, conteur, musicien et Dominique Rombaut chiroptérologue vont vous faire découvrir tous les secrets de ces animaux mystérieux, de manière ludique et fantastique, au travers de récits égrainés dans la magie d’une balade au crépuscule qui émerveilleront petits et grands.

Prévoir une tenue adaptée pour marcher en forêt, une lampe, des vêtements chauds et un petit cousin pour s’assoir par terre confortablement.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 20:30:00

fin : 2024-07-12 22:30:00

Couzou 46500 Lot Occitanie

