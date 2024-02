La Princesse qui n’aimait pas… Paul B Massy, mercredi 24 avril 2024.

La Princesse qui n’aimait pas… Théâtre d’objets 24 et 26 avril Paul B pass famille : 5€ / abonnés/adhérents : 5€ / tarif plein : 10€

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une mayonnaise parfaite. Le roi décide donc qu’elle est prête… à se marier ! On fait venir les princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde… mais aucun ne fait battre son cœur. A-t-elle vraiment envie de passer sa vie à attendre le prince charmant ? Dans un dispositif inventif et ludique, entourée de marionnettes étonnantes, Caroline Guyot, seule en scène, nous offre un regard neuf sur nos contes de fées, et nous donne à voir joyeusement un personnage qui, comme n’importe quelle jeune fille ou garçon, interroge l’amitié, l’amour et ce qu’il ou elle va faire de sa vie !

Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

