La Plougastell Salle Avel Sports Plougastel-Daoulas, dimanche 12 mai 2024.

Course nature organisée par le Redeg e Plougastell, La Plougastell donne rendez-vous, en matinée, sur les routes et chemins de la presqu’île, avec des épreuves accessibles à toutes et tous.

La Plougastell, c’est

1 course à pied de14 km (comptant pour le Challenge de l’Elorn) départ 10h00

1 course à pied de 8 km Départ 09h30

1 Marche Nordique Chronométrée de 13km départ 09h00

2 randonnées pédestres de 13 km et/ou 7km Départ 09h05 (l’inscription est unique pour les 2 marches. Le marcheur décide lors de la marche s’il fait le parcours de 7km ou le parcours de 13km).

des courses enfants sur un circuit en herbe sécurisé.

(Même parcours pour la Marche Nordique Chronométrée et la Marche Randonnée 13km) .

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 13:00:00

Salle Avel Sports Rue de la Fontaine Blanche

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

