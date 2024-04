LA PLAGE AUX TRESORS Vias, mardi 23 juillet 2024.

LA PLAGE AUX TRESORS Vias Hérault

Les petits explorateurs vont pouvoir découvrir en compagnie d’un guide la faune et la flore du bord de mer autour d’activités adaptées et ludiques petite pêche à l’épuisette, ateliers de récolte et d’observation des petits animaux cachés dans l’eau et les rochers !

Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et conviviale avec les enfants !

Info/réservation 04 67 21 76 25

La plage aux trésors !

Activité ludique dédiée à tous les petits pirates en herbe !

La carte aux trésors des pirates s’est déchirée et s’est envolée. Pour la retrouver, il faudra se montrer digne d’un vrai pirate et prouver sa connaissance et sa maîtrise de la mer ! Après avoir collecter coquillages, laisses de mer, petits bois flottés et autres objets présents sur la plage, vos enfants apprendront à identifier tous ces éléments pour résoudre l’énigme, reconstituer la carte, et enfin trouver le trésor des

pirates !

Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et conviviale avec les enfants, en famille ou entre amis !

Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement de leurs parents, les parents doivent également s’inscrire à l’activité.

Nous vous recommandons de vous équiper de chaussures d’eau fermées.

#ESCAPADE 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 10:00:00

fin : 2024-07-23 12:00:00

Proche Aire de camping car

Vias 34420 Hérault Occitanie vias@capdagde.com

L’événement LA PLAGE AUX TRESORS Vias a été mis à jour le 2024-04-03 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE