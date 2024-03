La Pire des Princesses Centre Socio-Educatif Wattrelos Wattrelos, vendredi 19 avril 2024.

La Pire des Princesses dans le cadre de « Place ô Mômes » Vendredi 19 avril, 18h30 Centre Socio-Educatif Wattrelos 2€ – gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T18:30:00+02:00 – 2024-04-19T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T18:30:00+02:00 – 2024-04-19T19:30:00+02:00

LA PIRE DES PRINCESSES – Compagnie le Poulailler

Théâtre (dès 4 ans – 45’). D’après l’album Jeunesse d’Anna Kempf aux Éditions Milan

Mise en scène : Émilie Gévart. Avec : Anne-Sophie Boez, Camille Géron, Sarah Gevart

La princesse Zélie n’en peut plus d’être enfermée dans son château en attendant qu’un beau prince lui fasse enfin découvrir le monde… Mais lorsqu’enfin il arrive, elle doit vite déchanter. Car il la ramène chez lui et lui propose ni plus ni moins une vie de parfaite princesse au foyer, condamnée à choisir des robes et organiser des soirées… La princesse rêve d’aventures et n’a pas l’intention d’obéir, quitte à s’allier à un dragon pour se libérer elle-même….

VENDREDI 19 AVRIL À 18:30

Centre Socio-Educatif, 10 rue G.Delory à Wattrelos

Tarifs : 2€ – gratuit pour les moins de 18 ans

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Retrouvez l’ensemble des infos sur la Place ô Mômes : https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/place-m-mes/evenement-agenda?oa_ID=58754273&oa_Cat=exposition

Centre Socio-Educatif Wattrelos rue Gustave Delory à Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}] [{« link »: « https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/place-m-mes/evenement-agenda?oa_ID=58754273&oa_Cat=exposition »}]