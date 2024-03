La phytothérapie du sportif Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon, dimanche 2 juin 2024.

La phytothérapie du sportif Alexandra Henrissat fera honneur tant aux parfums de la nature qu’au sport : elle exposera la phytothérapie du sportif, avec, au cours de l’habituelle promenade botanique et historique, la création d… Dimanche 2 juin, 16h00 Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête Ateliers de 10 personnes.13 € ;

Alexandra Henrissat fera honneur tant aux parfums de la nature qu’au sport : elle exposera la phytothérapie du sportif, avec, au cours de l’habituelle promenade botanique et historique, la création d’un registre des plantes sauvages environnantes pour soutenir la préparation à l’activité sportive, l’effort et la récupération.

Au retour au jardin, on réalisera une teinture mère à partir de la récolte de plantes réalisée.

Apporter son carnet et un contenant.

Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête 52400 Bourdons-sur-Rognon Bourdons-sur-Rognon 52400 Haute-Marne Grand Est La « Crête » est une ancienne abbaye fondée en 1121, 2e fille de l'abbaye cistercienne de Morimond, petite-fille de Cîteaux. L'abbaye dut être reconstruite entièrement au début du XVIIIe siècle. Elle subit donc d'importantes modifications architecturales. Après la Révolution, l'église et le cloître furent détruits.

La porterie (1715-1730) constitue à elle seule un bâtiment caractéristique du XVIIIème siècle et met en valeur le charme et la sérénité du site, purement cistercien. Très dégradée au cours des cinquante dernières années, elle est l’objet de travaux de sauvegarde. Un espace de repos a récemment été aménagé pour le promeneur.

Le joli pont enjambant le Rognon, face à la porterie, est du XVIIIe siècle (la porterie et le pont sont classés Monuments Historiques).

Le Jardin d’Hildegarde est situé vers la clairière, à l’arrière de l’abbaye.