La petite séance surprise Médiathèque les 7 lieux Bayeux, mercredi 24 avril 2024.

La petite séance surprise Médiathèque les 7 lieux Bayeux Calvados

Thibault, spécialiste cinéma aux 7 lieux, déborde d’idées de films à regarder en DVD ou en ligne grâce à votre abonnement à « la Boîte numérique ».

2 séances sont prévues (une à partir de 8 ans et l’autre à partir de 5 ans) et les titres sont top secret.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

L’événement La petite séance surprise Bayeux a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Bayeux Intercom