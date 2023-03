Journée européennes des métiers d’art – L’Atelier Scenopia à La Perrière La Perrière, 1 avril 2023, Belforêt-en-Perche .

Journée européennes des métiers d’art – L’Atelier Scenopia à La Perrière

147 rue de la Juiverie La Perrière Belforêt-en-Perche Orne La Perrière 147 rue de la Juiverie

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 19:00:00

La Perrière 147 rue de la Juiverie

Belforêt-en-Perche

Orne

.

David Voisin, ébéniste, me fait le plaisir de m’accueillir au sein de sa galerie nouvellement ouverte à La Perrière.

L’occasion de vous présenter mon univers par le biais d’une exposition de mes différents savoirs-faire : scénographie de vitrine, trompe l’oeil, imitation des matières.

Depuis 2010, l’Atelier Scenopia intervient sur l’ensemble du territoire français dans des domaines variés allant du patrimoine (restitutions de décors, restauration du bâti ancien) à la création d’espaces pour des collectivités ou des particuliers(scénographies, conseil en décoration, réalisation et création sur mesures de décors personnalisés).

Exposition et démonstrations: peintures naturelles et techniques de peintre en décors

David Voisin, ébéniste, me fait le plaisir de m’accueillir au sein de sa galerie nouvellement ouverte à La Perrière.

L’occasion de vous présenter mon univers par le biais d’une exposition de mes différents savoirs-faire : scénographie de vitrine, trompe l’oeil, imitation des matières.

Depuis 2010, l’Atelier Scenopia intervient sur l’ensemble du territoire français dans des domaines variés allant du patrimoine (restitutions de décors, restauration du bâti ancien) à la création d’espaces pour des collectivités ou des particuliers(scénographies, conseil en décoration, réalisation et création sur mesures de décors personnalisés).

Exposition et démonstrations: peintures naturelles et techniques de peintre en décors

contact@atelier-scenopia.fr +33 6 25 75 46 47

La Perrière 147 rue de la Juiverie Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2023-03-12 par