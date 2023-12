L’art à La Perrière La Perrière Belforêt-en-Perche Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche

Début : Samedi 2024-05-18

fin : 2024-05-20 La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le week-end de la Pentecôte pour son Marché des arts. Faire découvrir le patrimoine du village de La Perrière en invitant des artistes à exposer chez les habitants du village, dans les rues, etc..

La Perrière Village de La Perrière

Belforêt-en-Perche 61360 Orne Normandie

