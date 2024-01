INTRA MUROS LA PEPINIERE THEATRE Paris, jeudi 28 mars 2024.

INTRA MUROS Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale.Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours…Une maison centrale est un type de prison qui prend en charge les détenus condamnés à de longues peines. Elle accueille également les détenus les plus difficiles, ou ceux dont on estime qu’ils ont peu de chances de réinsertion sociale. Il y a quelques temps, un de mes courts-métrages reçut un prix, décerné par les détenus d’une centrale. J’eus l’opportunité, avec l’une des actrices, d’aller échanger pendant une heure ou deux avec ce groupe de détenus. Ce fut une expérience passionnante. Fervents cinéphiles, il débattirent avec nous du court-métrage, bien sûr, et des derniers films qu’ils avaient vus, sur leur ordinateur. Puis, la conversation dériva sur leur quotidien, et sur leur perception du temps… qui s’étirait inexorablement. Certains d’entre eux avaient même passé plus de temps entre les murs qu’au-dehors.Quelques jours après, je me questionnais encore sur toutes ces choses dont nous aurions pu parler. Mais plutôt que de poser des questions, j’ai préféré imaginer les réponses. Et en imaginant ce qui aurait pu se passer à l’intérieur de ces murs – intra muros – la fiction est venue supplanter la réalité.La scène est en prison, donc. Un metteur en scène va donner leur premier cours de théâtre à deux détenus. De ce cours découlera une introspection sur les raisons de leur détention, sur leur rapport au temps, et sur l’espace qui les sépare de ceux du dehors. De cette introspection naîtra une histoire romanesque et pleine de rebondissement, sur le plateau nu de cette prison. Alexis MichalikA partir de 12 ansDurée : 1h40Écrit et mis en scène par Alexis MichalikDistribution : Avec en alternance Jeanne Arènes, Clémentine Aussourd, Christopher Bayemi, Raphaèle Bouchard, Hocine Choutri, Jérémie Covillault, Johann Dionnet, Janik Erima, Fleur Fitoussi, Jean Fornerod, Muriel Gaudin, Thibaut Gonzalez, Antoine Kobi, Aurélie Konaté, Arnaud Pfeiffer, Jean-Philippe Ricci, Fayçal Safi, Marie Sambourg, Julien Urrutia les musiciens : Raphaël Bancou, Sylvain Briat, Raphaël Charpentier, Mathias Louis et Killian Rebreyend.

Tarif : 48.10 – 52.50 euros.

Début : 2024-03-28 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA PEPINIERE THEATRE 7 Rue Louis Le Grand 75002 Paris 75