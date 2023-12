Vaincre à Rome La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 19 avril 2024, Fleury-les-Aubrais.

Vaincre à Rome Vendredi 19 avril 2024, 20h30 La Passerelle Billetterie sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

En 1960 à Rome, Abebe BIKILA, éthiopien inconnu courant pieds nus, devient le premier champion olympique noir africain de l’histoire. Il passe la ligne d’arrivée à l’endroit même où Mussolini déclara 25 ans plus tôt qu’il allait régler « le problème noir » avant d’envahir l’Éthiopie.

Le corps de l’athlète est celui du danseur, un corps soumis à la tension et à l’effort d’endurance. Une musique hypnotique, comme pulsation vitale, soutient le danseur-athlète. Les mots portés par son coach et son épouse évoquent progressivement le contexte historique de la course : c’est le temps du souvenir et de la représentation, celui de l’espoir et de la désillusion. C’est la conversation d’une femme qui replace à l’échelle humaine l’Histoire tout entière d’un pays, presque d’un continent.

