La Passerelle au coeur des 7 vallées Entre vert et mer Aubin-Saint-Vaast, lundi 5 août 2024.

La Passerelle au coeur des 7 vallées dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 5 – 9 août Entre vert et mer 20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T09:30:00+02:00 – 2024-08-05T16:30:00+02:00

Fin : 2024-08-09T09:30:00+02:00 – 2024-08-09T16:30:00+02:00

La Maison de Quartier propose un Séjour à AUBIN ST VAAST (62), endroit calme, chaleureux, convivial, au bord de l’eau et situé au cœur du pays des 7 Vallées.

Du 05 au 09 Août 2024 avec des jeunes âgés de 11 à 12 ans, Gîte entre Vert et Mer,

4 nuitées et 5 jours sur place.

Des visites en lien avec le contexte local seront prévues lors du séjour: Visite de la baie d’Autie, randonnée en forêt, découverte des différentes rivières, activités nautiques ( canoé, paddle )

Parallèlement, les jeunes seront des acteurs à part entière de la vie quotidienne du séjour.

L’idée étant de les impliquer dans toutes les tâches nécessaires au bon déroulement du projet (tâches ménagères, gestion des repas, courses, respect des quantités, des circuits courts, des légumes et fruits de saison, organisation du qui fait quoi ?…) et de respecter un cadre, un rythme d’horaires, une discipline, une courbe d’intensité en vue de la reprise des cours en septembre.

Entre vert et mer 442 Rue du Grand Pont, 62140 Aubin-Saint-Vaast Aubin-Saint-Vaast 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « refprevbeaujardin@acsrv.org »}]