La passem course solidaire Capbreton, samedi 4 mai 2024.

La passem course solidaire Capbreton Landes

Du 30 avril au 5 mai, 1 100 km seront parcourus, de nuit comme de jour. Depuis Tarbes, notre Ligam traversera 5 départements pour une arrivée 6 jours et 5 nuits plus tard à Mont-de-Marsan.

Du 30 avril au 5 mai, 1 100 km seront parcourus, de nuit comme de jour. Depuis Tarbes, notre Ligam traversera 5 départements pour une arrivée 6 jours et 5 nuits plus tard à Mont-de-Marsan.

Qu’est ce que c’est ?

La PASSEM ! est une course qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour) et qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la lenga nosta* (notre langue).

Durant la course, un témoin symbolisant la lenga nosta* est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 16:30:00

fin : 2024-05-04

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement La passem course solidaire Capbreton a été mis à jour le 2024-03-13 par OTI LAS