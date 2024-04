Là où tout commence. LE TRIANGLE ROSE La Ruche en scène Orléans, vendredi 19 avril 2024.

Là où tout commence. LE TRIANGLE ROSE Sur scène, une valise… posée là, comme oubliée sur le quai d’une gare.

Entre un homme, seul lui aussi. A travers ses confidences,

nous allons remonter le temps, connaître son parcours, ses combats. Vendredi 19 avril, 20h30 La Ruche en scène Tarif plein : 12 €, Tarif réduit (Enfant -18, Etudiants, personne en situation de handicap, personne bénéficiant du chômage ou du RSA, Intermittents) : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T22:15:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T22:15:00+02:00

Sur scène, une valise… posée là, comme oubliée sur le quai d’une gare. Entre un homme, seul lui aussi. A travers ses confidences, nous allons remonter le temps, connaître son parcours, ses combats, le combat contre les discriminations, la lutte pour un idéal, pour une justice sociale.

UN SEUL EN SCÈNE ENTRE CONFÉRENCE ET THÉÂTRE sur l’histoire du Triangle Rose, ce symbole de persécution devenu l’emblème de lutte du mouvement LGBT+. Un spectacle pour tou•te•s qui ouvre des portes, suscite des questionnements… Tout cela avec humour et émotion, comme dans la vie !

A partir de 15 ans.

Une production de La Cie Idées Mobiles . Avec Yann Szpak. D’après une idée originale de Yann Szpak. Ecriture : Aline Dubromel / Yann Szpak. Mise en scène/dir° d’acteur : Aline Dubromel. Chorégraphie waacking : Sofia Stanic. Mentorat chant : Alex Humain/ Lucie Chouvel.

Pour réserver, sur la billetterie, par mail letrianglerose@gmail.com ou par téléphone 0622655467. Les billets peuvent être aussi retirés directement sur place à la RUCHE EN SCENE.

La Ruche en scène 24bis Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « letrianglerose@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0622655467 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/scenes-au-bar/evenements/la-ou-tout-commence?fbclid=IwAR3wFmq9Tn9qA9xqeT6LrtImYYmy_gLE_154J0iilWMgCbtKHHIMOn2IBKI_aem_AU9lF3nFzJRQmGCSkQHyWw4CH2qSErz1DnXB-Io47tsrjiuc3ZeC_2GSJArEW455n7iAMeLUIWPCF78ElOlOGJUh »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/scenes-au-bar/evenements/la-ou-tout-commence?fbclid=IwAR3wFmq9Tn9qA9xqeT6LrtImYYmy_gLE_154J0iilWMgCbtKHHIMOn2IBKI_aem_AU9lF3nFzJRQmGCSkQHyWw4CH2qSErz1DnXB-Io47tsrjiuc3ZeC_2GSJArEW455n7iAMeLUIWPCF78ElOlOGJUh »}, {« link »: « mailto:letrianglerose@gmail.com »}]

LGBT Théâtre

Brice Crevits