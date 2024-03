LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSIQUE, CHANT ET DANSE Musée de la Lutherie et de l’archèterie francaises Mirecourt, samedi 18 mai 2024.

Musée de Mirecourt à partir de 19h (plusieurs représentations dans la soirée).

Dans le cadre de la résidence Un geste à soi , la Compagnie l’aéronef collecte les gestes de chacun artisanaux, quotidiens, civils, intimes, professionnels, affectifs, sanitaires ou symboliques pour en faire une matière artistique. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la compagnie présente le fruit de cette collecte…

Au cours de la soirée, plusieurs propositions seront répétées

Une projection ensemble, ouvrons La Boîte à gestes… Découvrons les gestes collectés auprès des habitants du territoire, condensés en un film qui, avec sensibilité, met en avant l’humain et raconte des histoires et des personnes.

C’est une chanson Audrey Pierre interprète quelques chansons d’amour, accompagnée par Anne Marion et Sébastien Cormier, danseurs. Laissez-vous envoûter par ces chansons de gestes…

Danser le geste un groupe de danseurs amateurs livre une performance inspirée des gestes collectés par la compagnie. Entrez dans la danse !

0 EUR.

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18

Musée de la Lutherie et de l’archèterie francaises Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est info@musee-mirecourt.fr

