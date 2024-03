LA NUIT DES ÉTOILES Villeneuve-en-Retz, vendredi 9 août 2024.

LA NUIT DES ÉTOILES Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Dans le cadre de la Nuit des Etoiles, l’association « Les Randonneurs des étoiles » vous proposent de venir assister à une petite conférence suivie d’une observation nocturne… rendez-vous à Saint-Cyr-en-Retz.

C’est quoi la Nuit des étoiles ?

C’est un événement annuel d’observation astronomique ouvert au grand public qui se déroule en France et dans plusieurs pays d’Europe et d’Afrique. L’objectif de cet évènement est de

Sensibiliser le public à l’astronomie

Découvrir le ciel nocturne et ses merveilles

Apprendre à identifier les constellations et les étoiles, et observer des planètes et des objets célestes

Valoriser le tissu astronomique; l’événement permet de faire connaître les clubs d’astronomie, les associations et les observatoires amateurs, et de encourager les vocations scientifiques

Participer à des animations gratuites organisées dans des lieux publics comme les places, les parcs, les observatoires et les clubs d’astronomie

Assister à des conférences et des ateliers accessibles à tous, avec différentes thématiques pour approfondir ses connaissances

Observer le ciel: le point d’orgue de la Nuit des étoiles est l’observation du ciel nocturne à l’aide de télescopes et de jumelles.

Pratique

L’animation sera suivie d’une observation du ciel étoilé à partir de 22h30, au point de vue situé dans les hauteurs de Saint-Cyr-en-Retz au niveau de la table d’orientation; à pied au départ de la salle polyvalente il y a une distance de 1,6km.

La soirée est adaptée à tout public à partir de 8ans.

Programme en cours de réalisation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 21:00:00

fin : 2024-08-09 21:00:00

Salle Municipale de Saint Cyr en Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire randonneursdesetoiles@gmail.com

L’événement LA NUIT DES ÉTOILES Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2024-03-04 par eSPRIT Pays de la Loire