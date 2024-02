La Nuit des Etoiles au village de Nançay Nançay, samedi 10 août 2024.

Le village de Nançay fête la nuit des étoiles ! Depuis 1991, la Nuit des Etoiles, initiées par l’Association Française d’Astronomie, est l’occasion de se rassembler et faire découvrir l’astronomie au gré de plus de 300 manifestations sur le territoire.

La Nuit des Étoiles de Nançay est le rendez-vous astronomique incontournable de l’été ! Observations des astres à l’œil nu et au télescope, conférence, marché des artisans et producteurs locaux, concerts et animations jeunes, ce rendez-vous scientifique est surtout festif ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 18:00:00

fin : 2024-08-10

Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire contact@poledesetoiles.fr

