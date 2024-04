La note invisible Saint-Martin-en-Vercors, vendredi 30 août 2024.

La note invisible Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Spectacle Concert LA NOTE INVISIBLE Avec Samuel Cattiau (Contre-Ténor et Baryton) et Michel Gentils (Guitare 12 cordes, 6 cordes et guitare-sitar) Enracinée dans les traditions ancestrales, la Note Invisible nous invite au voyage intérieur, …

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:30:00

fin : 2024-08-30 21:45:00

La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cie.cyrene@wanadoo.fr

