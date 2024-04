La Navelotte RANDO VTT Grand Naves La Léchère, dimanche 16 juin 2024.

La Navelotte RANDO VTT Grand Naves La Léchère Savoie

Rando VTT qui vous fera parcourir et découvrir le vallon de Naves et de la Grande Maison, pour les parcours les plus longs.

Alpages, forêts, sous-bois, crêtes et cols seront les décors de cette journée conviviale entre 1300 et 2000m d’altitude.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16

Grand Naves 77 Route du Fruit Commun

La Léchère 73260 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

