La nature reprend ses droits sur le sentier des Turcos Wœrth, mercredi 10 juillet 2024.

La nature reprend ses droits sur le sentier des Turcos Wœrth Bas-Rhin

À la suite des combats violents la nature a repris ses droits et les collines sous-vosgiennes de Woerth offrent une diversité floristique et faunistique très intéressante. Sur inscription avant le 10/07, 12h.

En 1870, des combats violents ont eu lieu entre Frœschwiller et Woerth laissant un grand nombre de corps sur les zones de batailles et une nature dévastée. Aujourd’hui, cette dernière a repris ses droits et les collines sous-vosgiennes de Woerth offrent une diversité floristique et faunistique très intéressante qu’il vous sera proposé de découvrir au cours d’une balade nature. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10

fin : 2024-07-10

Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

L’événement La nature reprend ses droits sur le sentier des Turcos Wœrth a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte