La nature par les petits chemins Wissembourg, jeudi 11 juillet 2024.

La nature par les petits chemins Wissembourg Bas-Rhin

On se balade sur des chemins sans faire attention à tous les trésors que la nature nous offre à chaque pas coulées d’animaux sauvages, empreintes dans les flaques, fruits du sureau, de l’aubépine, du fusain… Partez à la découverte de la faune et de la flore des chemins environnants différents milieux haies, vergers, milieux humides… 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11

fin : 2024-07-11

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

