La nature comestible Maison de la nature Boult-aux-Bois, mercredi 16 octobre 2024.

La nature comestible Maison de la nature Boult-aux-Bois Ardennes

Le Mercredi 16 octobre 2024 de 14h à 17h à Boult-aux-Bois.LA NATURE COMESTIBLES:Découvrir non seulement les champignons mais aussi les fruits et les baies sauvages comestiblesAnimation gratuite et commentée.

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-16

fin : 2024-10-16

Maison de la nature 5 rue de la Héronnière

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est maisonnatureboult@gmail.com

L’événement La nature comestible Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2024-02-27 par Ardennes Tourisme