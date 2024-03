La nature au pas de l’âne Gœrsdorf, dimanche 15 septembre 2024.

La nature au pas de l’âne Gœrsdorf Bas-Rhin

Venez découvrir la faune et la flore des Vosges du Nord au rythme des ânes qui porteront votre pique-nique et vos boissons. Sur inscription avant le 13/09, 17h.

Venez découvrir la faune et la flore des Vosges du Nord au rythme des ânes qui porteront votre pique-nique et vos boissons. Bella, Anémone, Shreck et Violette sauront, par des petits chemins, vous emmener à la rencontre des trésors de la forêt. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15

fin : 2024-09-15

Gœrsdorf 67360 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

L’événement La nature au pas de l’âne Gœrsdorf a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte