La nature au bout des doigts créations Land art Chaingy, mercredi 24 avril 2024.

La nature au bout des doigts créations Land art Chaingy Loiret

Découvrez la nature autrement, par une approche plus sensible et artistique.

Découvrez la nature autrement grâce à cet atelier proposé par l’association Loiret Nature Environnement, grâce à une approche sensible et artistique. Pas besoin d’être un grand créatif, petits et grands peuvent simplement s’immerger dans la nature et s’amuser. Créations collectives et individuelles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24

chemin de halage

Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire asso@lne45.org

L’événement La nature au bout des doigts créations Land art Chaingy a été mis à jour le 2024-03-02 par ADRT45