La nantaise en prairies humides Ferme des genettes Orée d’Anjou, samedi 20 avril 2024.

La nantaise en prairies humides Conservatoire d’espaces naturels – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 20 avril, 09h30 Ferme des genettes Animation gratuite, ouverte à tous

Début : 2024-04-20T09:30:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

La Ferme des genettes, c’est une exploitation en agriculture biologique située à la confluence de la Loire et de la Divatte, dont près de 22 hectares ont été acquis par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire en 2023.

Accompagnés par Maxime et Dorian, les éleveurs de la Ferme des genettes, partez en balade dans la vallée de la Loire à la rencontre des Vaches nantaises.

Vous découvrirez ainsi la façon dont cette race en reconstitution, participe à la préservation de nos paysages ligériens et au maintien de la remarquable biodiversité associée.

IMPORTANT : prévoir des chaussures adaptées (bottes, baskets, chaussures de rando)

ATTENTION : nombre de places limitées !

Ferme des genettes La Forêt, La Varenne, Orée d’Anjou Orée d’Anjou 49270 La Varenne Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@cenpaysdelaloire.fr »}]

nature découverte

Cen Pays de la Loire