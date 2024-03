La Musique au Cinéma Salle Michel Vallery Montivilliers, samedi 6 avril 2024.

La Musique au Cinéma Salle Michel Vallery Montivilliers Seine-Maritime

Les élèves de la Maison Des Arts rendent hommage au septième art en interprétant quelques partitions de musiques de films. Depuis ses débuts le cinéma a compris que la musique, alliée aux images, amplifiait les émotions des spectateurs et les aidait à s’immerger complètement dans l’histoire filmée. Les bandes sonores des films ont le pouvoir de nous faire passer du rire aux larmes. Elles s’ancrent dans nos mémoires et, réécoutées sans le film, elles gardent leur puissance émotionnelle.

Revivez quelques-unes des plus belles émotions filmées grâce à l’interprétation des pages écrites par les plus grands compositeurs de musiques de films.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie culturel@ville-montivilliers.fr

L’événement La Musique au Cinéma Montivilliers a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie