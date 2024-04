La Moyonnaise, motos anciennes et side-cars Moyon Villages, dimanche 21 avril 2024.

La Moyonnaise, motos anciennes et side-cars Moyon Villages Manche

Démonstration en configuration sportive sur un circuit de 50 motos anciennes et side-cars.

1er départ à 10h. autres passages sont prévus dans la journée. Entre deux, les véhicules seront visibles à la halle au Cadran.

Buvette et restauration sur place.

Démonstration en configuration sportive sur un circuit de 50 motos anciennes et side-cars.

1er départ à 10h. autres passages sont prévus dans la journée. Entre deux, les véhicules seront visibles à la halle au Cadran.

Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Route de la Réauté

Moyon Villages 50860 Manche Normandie lamoyonnaisemoto@gmail.com

L’événement La Moyonnaise, motos anciennes et side-cars Moyon Villages a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Saint-Lô