Clown et musique sans parole Durée : 1h – Famille et tout public Trois apprentis barbiers décident de reprendre un vieux salon de coiffure. Lors de l’inauguration, en véritables artistes du cuir chevelu, ils montrent avec fierté leurs talents et s’évertuent a soigner a coup de lotions n’importe quel problème ! Acrobaties, gags, pantomime se mêlent a des moments musicaux euphorisants pour donner vie a un spectacle plein ingéniosité, d’énergie et de bonne humeur ! Fondé en 2001, Teatro Necessario est compose de trois artistes, a la fois clowns, acrobates et musiciens, avec chacun un profil allant du théâtre, au cirque, a la musique, en passant par la pantomime et l’invention gestuelle.

SALLE SAINT JEAN LA MOTTE SERVOLEX 250 avenue Saint Exupéry Savoie

