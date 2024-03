La Montée du Menez Hom Argol, dimanche 18 août 2024.

La Montée du Menez Hom Argol Finistère

La Montée du Ménez Hom est une course nature de 23 km au départ de la commune d’Argol pour un passage au sommet du Ménez Hom avant un retour et une arrivée au bourg d’Argol. Départ 9h30.

L’Argolienne , une course nature de 9 kms à travers la campagne et les bois d’Argol

Tout participant devra se munir de sa propre gourde, bouteille, de son kamelbag ou de son propre gobelet pour les ravitaillements.

Le Comité d’Animation d’Argol vous propose le 18 août 20234 plusieurs épreuves:

le départ et l’arrivée se feront sur la place de l’église

– La Montée du Ménez Hom, course nature de 23 kms,

. Départ 9h30, place de l’église d’Argol.

– L’Argolienne, course nature de 9 kms, qui vous fera découvrir » la montagne » d’Argol en empruntant de nombreux chemins. Départ 9h45, place de l’église d’Argol.

– Une marche rando de 9,5 kms à travers la campagne d’Argol.Départ libre de 8h à 10h. Tarif: 6€

RETRAIT DES DOSSARDS PLACE DE L’EGLISE

INSCRIPTIONS EN LIGNE JUSQU’AU SAMEDI 19 AOÛT 08H00

PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE .

Début : 2024-08-18

fin : 2024-08-18

Argol 29560 Finistère Bretagne

