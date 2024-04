La migration des Oiseaux sur le Littoral Hôtel de la plage Quiberville, samedi 19 octobre 2024.

La migration des Oiseaux sur le Littoral Hôtel de la plage Quiberville Seine-Maritime

La Saâne est le fleuve seino-marin (hors Seine) avec la balle vallée la plus large et riche de notre département, notamment pour les oiseaux.

RDV à l’hôtel de la Plage

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 10:00:00

fin : 2024-10-19

Hôtel de la plage 1 rue du Front de mer

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

