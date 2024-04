La Micro-Folie | Nuit Européenne des musées Collection Sport Micro-Folie de la CAB Bergerac, samedi 18 mai 2024.

La Micro-Folie | Nuit Européenne des musées Collection Sport Micro-Folie de la CAB Bergerac Dordogne

Découvrez la nouvelle “Collection Sport”. Labellisée Olympiade Culturelle , cette Collection thématique du Musée numérique raconte une histoire du sport, de ses légendes et représentations.

Découvrez la nouvelle “Collection Sport”. Labellisée Olympiade Culturelle , cette Collection thématique du Musée numérique raconte une histoire du sport, de ses légendes et représentations. Copilotée en partenariat avec le Musée national du Sport, elle dresse un panorama du sport à travers les arts, de mettre en valeur le patrimoine sportif, olympique et paralympique.

Avec le concours de Musée national du sport ; Musée alpin Chamonix ; Musée national des arts asiatiques Guimet ; Musée des arts décoratifs ; Numéridanse ; Universciences ; Frac ; Cnap ; Musée du Quai Branly ; Musée du cheval ; Le Louvre ; Centre Pompidou ; Foundation Bruce Lee ; Musée du Football à Sao Paulo ; Musée Olympique de Lausanne ; Galerie Ceysson Beneitiere ; Galerie Baudoin Lebon iNSPE MUCEM Musée de l’acropole d’Athènes BNF. Entrée libre par l’office de tourisme jusqu’à 18h puis par le cloître des Récollets .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:30:00

fin : 2024-05-18 20:00:00

Micro-Folie de la CAB 1 rue des Récollets

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement La Micro-Folie | Nuit Européenne des musées Collection Sport Bergerac a été mis à jour le 2024-04-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides