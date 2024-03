LA MÉTHODE théâtre Toursky Marseille, samedi 25 mai 2024.

LA MÉTHODE ♫CONCERT POÉTIQUE♫ Samedi 25 mai, 21h00 théâtre Toursky

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T21:00:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T21:00:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Dans le cadre de Faites de la Fraternité 2024

—–

“Léo Ferré miraculé. Le miracle tient à Richard Martin. Il sait admirablement passer de la tendresse à la violence, du cri à la psalmodie ou à l’invective. Il est bouleversant… ” L’Humanité

“Richard Martin, avec son immense force retenue, sa tendresse nerveuse, tendue jusqu’au délire, magnétise le regard, l’oreille et les tripes… On sort de là secoué, bousculé, silencieux. Et fort…”

Télérama

_____________________________________________________________

théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur