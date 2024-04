La Médiathèque Till l’Espiègle fête ses 40 ans Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, samedi 13 avril 2024.

La Médiathèque Till l’Espiègle fête ses 40 ans La Médiathèque de Villeneuve d’Ascq fête son anniversaire. A cette occasion, la structure municipale vous propose différentes animations et activités durant toute la journée du samedi 13 avril. Samedi 13 avril, 10h30 Médiathèque Till l’Espiègle Entrée libre

Rencontres architecturales : la médiathèque a quarante ans !

De 10h30 à 11h30

Villeneuve d’Ascq et l’architecture, c’est une longue histoire… Rencontrez Philippe Louguet, architecte, pour (re)découvrir l’histoire du bâtiment de la Médiathèque.

Villeneuve d’Ascq : ville d’architecture

Lieux patrimoniaux majeurs (château de Flers, églises…), anciens villages, ville nature, mais surtout formidable laboratoire de l’architecture de la deuxième moitié du 20e siècle, l’ex ville nouvelle recèle bien des trésors.

Parmi ceux-ci, la médiathèque !

Œuvre de Philippe et Martine Deslandes inaugurée en 1984, elle a reçu l’année dernière le label « Architecture contemporaine remarquable ». L’occasion de retracer son histoire et de découvrir le bâtiment sous ses moindres facettes.

Entrée libre et gratuite

Fresque participative d’anniversaire

De 11h à 13h et de 14h à 17h

Venez marquer de votre empreinte les 40 ans de la médiathèque en participant à un atelier graphique : coloriage, collage, tamponnage et autres techniques vous permettront de décorer divers éléments et créer ainsi une fresque à la hauteur de l’événement !

A partir de 6 ans, en famille.

Grand jeu de cache-cache intergénérationnel dans la médiathèque

De 11h à 12h

Qui a dit que les médiathèques devaient toujours être sérieuses ? Cette fois, on vous l’autorise : venez faire un cache-cache avec nous !

Session Switch : Street fighter

De 14h à 16h

Affrontez-vous dans le jeu de combat star des années 80 !

À partir de 12 ans

Atelier DJ set

De 14h à 16h

Les deux DJ Address Hymen de l’association Walter Sam vous accompagnent le temps d’un atelier pour construire et performer efficacement un DJ set simple. Vous apprendrez à synchroniser les tempos, à harmoniser les sons et à mixer des musiques de différents genres. A l’issue de l’atelier, vous brillerez derrière les platines pour ambiancer la médiathèque !

Atelier ouvert à tous à partir de 16 ans

Réservation au 03 20 61 73 00 (6 places disponibles)

Magie close-up déambulatoir

De 14h à 17h

Avec des cartes, des dés ou des pièces, vous serez bluffés par Sofyan Magicien qui vous baladera de surprise en surprise !

Session jeux de société

De 14h30 à 16h30

(Re)découvrez avec la ludothèque les jeux de société des années 80 ! Mastermind, Qui est-ce ?, Dix de chute, Excellence, Piqu’puces, Le petit bac, Tricky bille.

Heure du conte

De 15h à 16h

Histoires festives et drôles pour fêter l’anniversaire de la médiathèque !

Déguisement pour tout le monde. On compte sur vous !

A partir de 5 ans

Derrière les platines, devant le gâteau !

A partir de 17h

Ambiance DJ set pour souffler les 40 bougies de la médiathèque.

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France