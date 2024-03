La marquise et le dragon Le jardin de Laurence et Hugues Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La marquise et le dragon :

Un petit jardin, condensé de tranquillité, de couleurs et de saveurs, sous la protection d’une marquise et d’un dragon bleu.

Le jardin de Laurence et Hugues 10 chemin de la Corderie 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

gwenuguen@gmail.com